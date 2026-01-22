Absuelven a expolicía acusado de inacción durante masacre en escuela de Texas

Un expolicía acusado de no actuar para detener una masacre en una escuela de Texas, en el sur de Estados Unidos, quedó libre de cargos el miércoles, ante la frustración de familiares de los menores muertos en el ataque.

Tras varias horas de deliberación, un jurado en Corpus Cristi, sur de Texas, declaró «no culpable» al agente Adrián Gonzales, de 52 años, según el veredicto que fue leído en la sala.

Gonzales enfrentaba 29 cargos relacionados con abandonar o dejar a menores en peligro durante el ataque a la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde en 2022, donde murieron 19 niños de entre 9 y 11 años, y dos maestras. El atacante, de 18 años, fue ultimado por las fuerzas del orden.

Algunos familiares presentes en la audiencia mostraron su frustración por la decisión. «Les fallaron a los niños otra vez», dijo Javier Cazares, padre de la niña Jackie Cazares, que murió en el ataque.

«Siento rabia, pero debo mantener la calma, por mi hija. He estado emocionalmente destrozado desde el primer día, pero, de nuevo, tuvimos que prepararnos para lo peor. Teníamos un poco de esperanza y no fue suficiente», agregó en declaraciones a la prensa.

El caso contra Gonzales fue un intento poco común de responsabilizar a un agente por sus acciones durante un tiroteo masivo.

376 oficiales -entre guardias fronterizos, policía estatal y municipal, departamentos de sheriff locales y fuerzas de élite- respondieron al evento. Pero fueron necesarios 77 minutos y la llegada de una unidad especializada para neutralizar al tirador.

Según sus acusadores, Gonzales dejó de lado su entrenamiento y no intentó detener al atacante antes de que ingresara a la escuela. Habían pedido al jurado que lo declare culpable como una forma de enviar un mensaje a las fuerzas del orden para que cumplan con su deber.

Los abogados de Gonzales insistieron en que sí arriesgó su vida.

«Quiero agradecer a Dios por esto, a mi familia, a mi esposa y a los abogados (…) Gracias al jurado por considerar todas las pruebas», sostuvo Gonzales tras el fallo.

Nico LaHood, uno de los defensores de Gonzales, dijo entender la molestia de la familia. «Es un dolor genuino para ellos, (este resultado) fue agridulce. No hay ganadores en esta situación porque todavía están de luto y lo entiendo», consideró.

Otro oficial, Pete Arredondo, exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, enfrenta diez cargos y es juzgado por separado. «Honestamente, con él va a pasar lo mismo», se lamentó Cazares.

Un informe del Departamento de Justicia de enero de 2024 dijo que hubo una «cascada de fallos en la cadena de mando» durante el tiroteo.

