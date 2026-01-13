Absuelven a expolicía que disparó a Gatica, víctima icónica del estallido social de 2019

Santiago de Chile, 13 ene (EFE).- La justicia chilena absolvió por unanimidad este martes al expolicía Claudio Crespo acusado de disparar y cegar al joven psicólogo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

«No es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos (en contra de Gustavo Gatica)», señaló la jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, en la lectura del veredicto de un juicio que se extendió por 14 meses.

El tribunal resolvió que desde la escopeta del excarabinero se dispararon los perdigones que cegaron a Gatica, pero ratificó que la actuación de Crespo «se encuentra amparada en el derecho» y que «constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal».

Gatica, de 27 años, se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y salió electo como el tercer diputado más votado del país en las elecciones parlamentarias de noviembre.

«Estoy tranquilo porque se ha acreditado que Claudio Crespo me disparó», dijo Gatica a la salida de la audiencia tras admitir su disconformidad con el resultado y asegurar que llegará » hasta la última instancia», hasta «cortes internacionales», si es necesario, para que «se haga justicia».

Crespo, que arriesgaba hasta 12 años de cárcel y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la formación de la extrema derecha chilena más radical del Partido Nacional Libertario (PNL), celebró su «triunfo», que dedicó a los Carabineros de Chile.

«No puede ser que el Ministerio Público (Fiscalía) esté obsesionado con un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un episodio tan triste y trágico como fue el estallido delictual”, declaró.

Partidarios y detractores de Gatica y Crespo se concentraron en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, donde se vivió un ambiente de tensión que escaló tras el anuncio del veredicto.

Gatica estuvo acompañado de la senadora Fabiola Campillai, también víctima de la represión de las protestas de 2019 que ganó el juicio contra otro expolicía en 2022. A Crespo le apoyaron parlamentarios electos del PNL y su máximo líder, el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser.

«Hoy se cierra parte del capítulo del 18 de octubre (de 2019) y el golpe de Estado que intentaron hacer (…) el fallo en sí mismo es devastador y lo que nos dice es que no era el comandante Crespo el que debió estar aquí bajo juicio, sino quienes lo estaban atacando», dijo Kaiser tras conocer el fallo.

Gatica, que el 8 de noviembre de 2019 tenía 21 años, recibió el impacto de varios perdigones en su rostro y perdió completamente la vista en las masivas manifestaciones que combinaron marchas pacíficas y multitudinarias con episodios de violencia, quema de estaciones de metro y una fuerte represión policial. EFE

