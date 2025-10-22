Absuelven a siete acusados del incendio que mató a diez jóvenes futbolistas del Flamengo

2 minutos

Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- La Justicia brasileña absolvió a los últimos siete acusados en el proceso penal sobre el incendio que provocó la muerte de diez jóvenes futbolistas, en febrero de 2019, en el centro de entrenamiento del club Flamengo, en Río de Janeiro, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El siniestro dejó diez jóvenes futbolistas muertos y tres heridos, todos pertenecientes a las divisiones inferiores del club más popular de Brasil.

La decisión fue de la 36ª Sala Criminal del Tribunal de Río de Janeiro, que concluyó que no existen pruebas suficientes de que los acusados contribuyeron de forma directa para que se desatara el incendio.

El director financiero del Flamengo de la época, Antonio Márcio Mongelli, figura entre los absueltos, así como algunos técnicos y especialistas responsables de la instalaciones en las que dormían los jóvenes futbolistas.

Según el comunicado divulgado por el tribunal, no se puede atribuir responsabilidad penal únicamente por el cargo ocupado, «sin evidencia concreta de acción u omisión determinante en el resultado trágico».

Otra parte de los denunciados ya había sido excluida del proceso en etapas anteriores, lo que marca el cierre judicial de uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente del fútbol brasileño.

El incendio ocurrió en la madrugada del 8 de febrero de 2019 en el Centro de Entrenamiento George Helal, en la zona oeste de Río de Janeiro.

Las víctimas tenían entre 14 y 16 años, y dormían en uno de los alojamientos del más conocido como ‘Ninho do Urubu’, cuando se desataron las llamas.

Además de los diez muertos, el desastre dejó tres heridos. La sospecha es que el fuego comenzó tras un cortocircuito en un aire acondicionado. La sentencia aún puede ser apelada en tribunales superiores. EFE

mat/cms/laa