Absuelven al expolicía acusado de disparar a Gatica, víctima icónica del estallido chileno

1 minuto

Santiago de Chile, 13 ene (EFE).- La justicia chilena absolvió este martes al expolicía Claudio Crespo acusado de disparar y cegar al joven psicólogo Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

«No es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos (en contra de Gustavo Gatica)», señaló la jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, en la lectura del veredicto de un juicio que se prolongó durante 14 meses.

Gatica se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, y salió elegido como el tercer diputado más votado del país en las elecciones parlamentarias de noviembre.

