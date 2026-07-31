Absuelven al rapero británico Yung Filly de tres de seis cargos de violación en Australia

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Bangkok, 31 jul (EFE).- El rapero británico Andrés Felipe Valencia Barrientos, más conocido como Yung Filly, fue absuelto este viernes de tres cargos de penetración sexual sin consentimiento en Australia, aunque podría enfrentarse a un nuevo juicio después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto sobre otros tres cargos por el mismo delito.

El rapero, de 30 años y nacido en Cali (Colombia), fue acusado de haber agredido sexualmente de forma violenta a una mujer de 20 años el 28 de septiembre de 2024 en un hotel de Perth (oeste), donde se hospedó después de una actuación en una discoteca de la ciudad.

Tras ocho días de juicio, un tribunal local declaró al artista, que acumula millones de seguidores en redes sociales, culpable de dos cargos de agresión con lesiones corporales, mientras que lo absolvió de tres cargos de penetración sexual sin consentimiento, de un cargo de agresión con lesiones y de otro por impedir la respiración o la circulación sanguínea de otra persona mediante presión en el cuello, según un comunicado remitido a EFE.

En relación con otros tres cargos de violación, el jurado no logró alcanzar un veredicto, por lo que la Fiscalía deberá decidir si solicita un nuevo juicio sobre esas acusaciones, señala el escrito.

El próximo mes, el rapero, que fue presentador en un canal de la cadena BBC y es también conocido por su popular canal de Youtube, deberá comparecer de nuevo ante la Justicia para la lectura de la sentencia por los dos cargos de agresión.

El artista, de origen colombiano pero que se trasladó junto a su familia al Reino Unido con dos años, fue arrestado en octubre de 2024 en Brisbane, en el este de Australia, en plena gira musical por el país oceánico.

Se le concedió libertad bajo fianza pocos días después y desde entonces no ha podido salir de Australia sin autorización judicial.

Entre las condiciones establecidas entonces por el juez figuraban la prohibición de ponerse en contacto con la presunta víctima y de publicar en redes sociales información sobre el caso, así como depositar una fianza de 100.000 dólares australianos (más de 67.000 dólares estadounidenses o casi 61.500 euros). EFE

mca/nc/mra