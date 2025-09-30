The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Abu Dabi prohíbe la minería de criptomonedas en granjas y multará con 27.300 dólares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Dubái, 30 sep (EFE).- Las autoridades del emirato de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunciaron este martes la prohibición de la minería de criptomonedas en explotaciones agrícolas y granjas, una práctica no autorizada que será multada con 100.000 dírhams emiratíes, el equivalente a unos 27.300 dólares.

La Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA, en inglés) dijo en un comunicado que la prohibición se debe a que la minería de criptomonedas «queda fuera del ámbito de las actividades económicas que ha identificado y permitido en tierras agrícolas».

Asimismo, la medida se toma «tras la observación por parte de la autoridad de prácticas ilegales en algunas tierras usadas para la minería de criptomonedas, algo que contradice el propósito principal de las mismas, que se limita a las actividades agrícolas y ganaderas especificadas en la legislación aplicable».

Por eso, la ADAFSA impone multas a propietarios o arrendatarios de explotaciones agrícolas si las utilizan para minar criptomonedas, al ser una amenaza para la sostenibilidad y la bioseguridad de las granjas y campos de cultivo.

Las multas tienen un carácter «disuasorio» y ascienden a 27.300 dólares, un monto que se duplicará en caso de reincidencia, mientras que las autoridades suspenderán los servicios y los programas de apoyo al propietario, cortará el suministro eléctrico de la explotación y confiscará los equipos utilizados para la minería.

Desde el auge de las criptomonedas, que han tenido mucho impacto en Emiratos y en otros países del golfo Pérsico, varios ciudadanos emiratíes han dedicado espacio de sus granjas y chalés para instalar servidores y ordenadores para la minería de manera ilegal. EFE

bm-cgs/ijm/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR