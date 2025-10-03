Abucheado el viceprimer ministro británico durante la vigilia de la sinagoga de Mánchester

Londres, 3 oct (EFE).- El viceprimer ministro del Reino Unido, David Lammy, fue abucheado e interrumpido durante la vigilia celebrada este viernes en Mánchester (noroeste de Inglaterra) en recuerdo a las dos víctimas mortales y las personas heridas en el atentado terrorista sucedido la víspera en una sinagoga al norte de la ciudad.

El también ministro de Justicia británico se disponía a hacer una declaración pública cerca de la sinagoga hebrea de Heaton Park, el lugar del ataque, cuando los asistentes empezaron a abuchearlo al escuchar su nombre, de acuerdo con las imágenes y vídeos difundidos en medios británicos y redes sociales.

Seguidamente, la multitud comenzó a gritar consignas al político como «Debería darte vergüenza», «Vete a Palestina y déjanos en paz» o «Tienes sangre en tus manos», entre otros.

«Debemos estar juntos en el duelo de las inocentes vidas que fueron arrebatadas de forma tan cruel, unos asesinatos sin sentido llevados a cabo en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío», dijo Lammy al iniciar su discurso.

Asimismo, comentó que Londres y Mánchester, las dos ciudades con mayor concentración de judíos del Reino Unido, son «comunidades gemelas llorando en unidad» en la lucha contra el terrorismo.

En este sentido, el viceprimer ministro británico recordó que Mánchester ya experimentó el atentado terrorista del Mánchester Arena en mayo de 2017 y relató que él mismo había perdido a su mejor amigo de la infancia «hecho añicos» en los bombardeos del 7 de julio del 2005 en Londres.

«Todos conocemos el terrorismo, todos lo sentimos (…) Y les prometo a todos ustedes, a todos los cristianos, a todos los musulmanes, a todos los judíos, a todos los habitantes de Mánchester, a todos los británicos: nunca dejaremos de luchar contra él», concluyó.

Dos personas, además del atacante, murieron y tres resultaron heridas el jueves después de que Jihad Al-Shamie, un británico-sirio de 35 años que no estaba fichado por la Policía, arrollara a transeúntes con un coche y acuchillara a un hombre este jueves en la sinagoga de Heaton Park.

La Policía del Gran Mánchester dio a conocer este viernes que una de las dos víctimas mortales del atentado murió por disparos de los agentes, presuntamente mientras trataban de evitar que Al-Shamie accediera al interior del templo, y que otra de las tres personas hospitalizadas presenta también heridas de bala.

Los dos hombres muertos fueron identificados hoy como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos pertenecientes a la comunidad judía.

Al acto de este viernes también acudió la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood; el alcalde de Mánchester, Andy Burnham; el jefe de la Policía del Gran Mánchester, Stephen Watson, y el rabino de la sinagoga de Heaton Park, Daniel Walker, que fue el encargado de clausurarlo.

«Adrian y Melvin murieron como judíos y por ser judíos. El único camino para vencer a la oscuridad y a la impiedad es con bondad», concluyó el líder de la sinagoga. EFE

