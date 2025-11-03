AC/DC vuelve a Chile, 29 años después de su primer concierto

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- La legendaria banda de rock AC/DC informó este lunes que volverá a Chile el próximo 11 de marzo de 2026 en el marco de su gira ‘Power Up’, confirmando los rumores que desde hace semanas inundaban las redes sociales.

El parque del Estadio Nacional de Chile será la tercera parada de una gira, bautizada con el nombre del último trabajo de estudio del grupo, tras Brasil y Argentina.

Ésta será la segunda vez que la formación australiana viaje a Chile desde su debut, el 22 de octubre de 1996, también en una de las instalaciones del Estadio Nacional.

AC/DC, banda que dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, es una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Su disco ‘Back In Black’ es el tercer disco más vendido de la historia de EE.UU. según La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) con 27 millones de copias.

El grupo, fundado por los hermanos Malcolm y Angus Young fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2003. EFE

