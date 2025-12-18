Acaba el juicio contra líder ultra luso por carteles contra gitanos a la espera del fallo

Lisboa, 18 dic (EFE).- El juicio en Portugal contra el líder del partido de ultraderecha Chega y candidato a la Presidencia André Ventura por carteles con mensajes contra la comunidad gitana concluyó este jueves, a la espera de que la jueza dicte sentencia, lo que podría retrasarse hasta este viernes o el lunes, pese a que se esperaba para hoy, confirmó el abogado de la defensa.

«Creo que probablemente no será hoy, quizás mañana, quizás el lunes», dijo a EFE el abogado Ricardo Sá Fernandes a la salida del Palacio de Justicia en Lisboa en relación al fallo, que será comunicado por escrito a las partes cuando esté listo.

Un grupo de seis gitanos denunció el pasado 10 de noviembre al líder de extrema derecha por los carteles de su precampaña electoral a la Presidencia en los que se puede ver una foto de Ventura con el mensaje ‘Los gitanos tienen que cumplir la ley’.

Ventura, que asistió este jueves al juzgado para declarar, afirmó que acatará la orden que salga del fallo de la jueza Ana Barão, sea cual sea.

«Chega cumplirá la ley y la respetará. Entendemos que es un mal día para la democracia si eso ocurriera, quiero decir que el tribunal mande retirar unos carteles que dicen que un determinado grupo tiene que cumplir la ley», afirmó el ultraderechista.

El presidente de la Plataforma Nacional para los Derechos de los Gitanos, Paulo Domingos, uno de los denunciantes, explicó a EFE tras el fin del juicio que «es una situación un poco más compleja de lo normal es un caso único y será un marco histórico para el pueblo gitano».

André Ventura figura entre los aspirantes favoritos según las encuestas para las próximas elecciones presidenciales del 18 de enero en Potugal, en las que se elegirá al sucesor del actual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. EFE

