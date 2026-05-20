Académicos, escritores y periodistas respaldan la elección de Sergio Ramírez a la RAE

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San José, 20 may (EFE).- Un grupo de 214 académicos, escritores, periodistas, artistas, y defensores de derechos humanos de más de 15 países hicieron este miércoles un manifiesto público dirigido a los miembros de la Real Academia Española (RAE) en respaldo a la candidatura del novelista nicaragüense Sergio Ramírez al Sillón L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

«Instamos respetuosamente a los miembros de la RAE a proceder con la elección de Sergio Ramírez para el Sillón L», expresaron en un documento esos ciudadanos.

Entre los firmantes se encuentran el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís; los nicaragüenses Dora María Téllez (historiadora), Daisy Zamora (poeta) y Carlos Fernando Chamorro (periodista); o el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín.

«Lo hacemos con la convicción de que su logro literario, reconocido por el Premio Cervantes y por una extraordinaria obra que abarca seis décadas, lo sitúa entre los escritores vivos más destacados de la lengua española», argumentaron.

Además, destacaron que su trayectoria, desde el compromiso político hasta la ruptura democrática y el exilio, «refleja no una complicidad con el autoritarismo, sino un compromiso de por vida con la libertad, la democracia y la dignidad humana».

Asimismo, indicaron que ningún organismo nacional o internacional ha determinado «jamás de manera creíble» una responsabilidad individual por violaciones de los derechos humanos en su contra, cuando se desempeñó como vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), década en que se libró una guerra civil en su país.

«Permitir que una campaña política prevalezca sobre el mérito literario e intelectual en la selección de los académicos sentaría un precedente peligroso para la autonomía e integridad de la propia RAE», consideraron, en referencia a la crítica de la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo que se opuso a su candidatura.

«La lengua española pertenece a todas las personas que la hablan, la escriben y la enriquecen. Sergio Ramírez ha dedicado su vida a ese enriquecimiento -en su ficción, su periodismo, su labor cultural y su defensa de la libertad-. Se ha ganado el Sillón L. Pedimos a la Academia que lo confirme», abogaron.

Destacaron que en más de 60 años de producción literaria continua, Ramírez ha construido una de las obras más consolidadas de la literatura latinoamericana contemporánea, que abarca novelas, relatos breves, ensayos, memorias y periodismo.

Asimismo, resaltaron sus reconocimientos como el Premio Miguel de Cervantes (2017), el galardón más prestigioso de la literatura en lengua española y el primero otorgado a un escritor centroamericano, el Premio Alfaguara de Novela (1998) o el Premio Internacional Carlos Fuentes (2014), entre otros.

Además que su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y cuenta con doctorados honoris causa por universidades de toda América y Europa, incluida la Universidad de Costa Rica.

Los firmantes subrayaron que sería la primera vez que un escritor centroamericano ocupe un sillón de número en la RAE, «dando voz y visibilidad a una región cuyas tradiciones literarias han estado sistemáticamente subrepresentadas en las instituciones que rigen la lengua española».

La candidatura de Ramírez se votará mañana jueves, para un puesto del que es el único candidato. EFE

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