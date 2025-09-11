Académicos instan a la UE a actuar ante la violencia policial contra estudiantes serbios

Belgrado, 11 de septiembre (EFE) – Unos 150 académicos internacionales han instado a la Unión Europea (UE) a exigir al Gobierno serbio «rendición de cuentas» sobre la reciente violencia -que condenan- contra manifestantes estudiantiles y a condicionar las negociaciones del país para su ingreso en el club comunitario a avances sustanciales en los estándares democráticos y de libertad de expresión.

En una carta abierta, los «académicos dedicados al estudio de la democracia», en su mayoría politólogos e investigadores de ciencias sociales, acusan al régimen del presidente serbio, Aleksandar Vucic, de represión continua contra los estudiantes, así como del deterioro sistemático de las instituciones democráticas, la corrupción, la supresión de las libertades mediáticas y las irregularidades electorales.

«Nos preocupa profundamente la continua represión del movimiento estudiantil surgido tras el trágico derrumbe de la estación de tren de (la norteña ciudad serbia de) Novi Sad» y las implicaciones que esta situación puede tener para el futuro del país balcánico, señalan.

La misiva, firmada por investigadores universitarios de renombre internacional, como la politóloga mexicana Beatriz Magaloni (Universidad de Stanford) y los estadounidenses Francis Fukuyama (Stanford) y Steven Levitsky (Harvard), recuerda que la ONG estadounidense ‘Freedom House’ ha reclasificado a Serbia de un régimen «parcialmente libre» a un régimen «híbrido autocratizante».

Las protestas estudiantiles comenzaron en noviembre del año pasado, exigiendo responsabilidad penal y política por los 16 fallecidos en Novi Sad, y rápidamente se convirtieron en un multitudinario movimiento civil contra Vucic, que domina la escena política del país desde 2012 y al que acusa de corrupto y autocrático, al tiempo que exige nuevas elecciones.

«En los últimos meses, las protestas se han extendido a más de 400 ciudades y pueblos. Investigaciones independientes muestran que la mayoría de la ciudadanía serbia apoya las demandas de los estudiantes», recuerdan los académicos.

«Condenamos la brutal respuesta de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes estudiantiles pacíficos, exigimos la restauración de la democracia serbia y exigimos total transparencia respecto a la corrupción que provocó el derrumbe de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad», afirman.

En su carta, publicada y abierta a la firma en internet, destacan que el equipo de Vucic «ha erosionado sistemáticamente las instituciones democráticas».

«Vucic y su partido han creado un monopolio virtual de la información», mientras que «las (pasadas) elecciones se han visto empañadas por irregularidades», denuncian.

Los expertos y defensores de la democracia consideran que «el giro autoritario en Serbia plantea interrogantes fundamentales sobre su elegibilidad para la adhesión a la UE» y que la comunidad internacional debe apoyar las «legítimas aspiraciones» de los estudiantes serbios.

Si bien Serbia es país candidato a ingresar en la UE desde 2012, el Gobierno ha evitado hasta ahora alinearse con la política exterior del bloque, rechaza imponer sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania y mientras mantiene relaciones amistosas con China y Rusia, a la que no ha impuesto sanciones.EFE

