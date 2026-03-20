Academia de Ciencias de China retira de su web a un antiguo jefe científico del Ejército

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Pekín, 20 mar (EFE).- La Academia China de Ciencias retiró de su sitio web el perfil de Liu Guozhi, excientífico de alto rango del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) y antiguo comandante de un centro de ensayos nucleares, en un nuevo caso que afecta a figuras destacadas del sector de defensa del país.

El medio hongkonés South China Morning Post informó hoy de que varios blogueros chinos advirtieron de que el perfil de Liu, experto en armas de microondas de alta potencia, había dejado de aparecer en la página web del principal organismo científico del país, al que ingresó como miembro en 2009.

Liu llegó a convertirse en director del Instituto Noroccidental de Tecnología Nuclear, cuyas líneas de investigación incluyen la detección y efectos de la radiación, la tecnología de potencia pulsada, los campos y ondas electromagnéticos, la tecnología láser y la dinámica de choques por explosión.

En 2016, fue nombrado jefe de la comisión de ciencia y tecnología de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando del Ejército chino, un cargo que se cree que ocupó hasta principios de la década de 2020.

Este caso se suma a la reciente desaparición de los perfiles de otros tres científicos vinculados al ámbito militar de la página web de la Academia China de Ingeniería: el experto nuclear Zhao Xiangeng, el especialista en radares Wu Manqing y el ingeniero de misiles Wei Yiyin.

Asimismo, este miércoles fue retirado de la lista oficial de académicos de la Academia China de Ciencias el ingeniero aeronáutico Yang Wei, diseñador jefe del caza chino J-20.

La desaparición de estas figuras de las listas oficiales de académicos se produce en un contexto de investigaciones y destituciones por corrupción que en los últimos meses han afectado a altos cargos del aparato militar chino.

Entre los casos más destacados figuran Zhang Youxia, vicepresidente de la CMC bajo investigación por presunta corrupción; He Weidong, exvicepresidente del mismo organismo; los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, así como altos cargos de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto del EPL.

La citada CMC ha visto cómo su lista de miembros activos se reducía de siete a dos: el presidente, Xi Jinping, y el vicepresidente Zhang Shengmin, tras una serie de destituciones que han afectado a buena parte de su estructura dirigente. EFE

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