Academia de Ciencias de China retira de su web perfil de destacado ingeniero aeronáutico

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Pekín, 18 mar (EFE).- El nombre y la biografía del ingeniero aeronáutico Yang Wei, diseñador jefe del caza chino J-20, han sido retirados de la lista oficial de académicos de la Academia China de Ciencias, en un nuevo caso que afecta a figuras destacadas del sector de defensa del país.

Según informó este martes el medio económico Caixin, la actualización más reciente del listado de académicos muestra que Yang, antiguo subdirector general del conglomerado estatal Corporación de la Industria de Aviación de China, ya no figura en la lista oficial de académicos de la institución y sus perfiles no son accesibles, sin que de momento se haya ofrecido una explicación oficial.

Yang, nacido en 1963 en la provincia central de Sichuan, es uno de los principales expertos chinos en diseño de aeronaves y control de vuelo.

Fue el diseñador jefe del J-20, el primer caza furtivo de quinta generación desarrollado por China, y participó en el desarrollo de al menos siete modelos de aviones militares.

Además, fue uno de los diseñadores más jóvenes en asumir ese cargo en el país.

Este caso se suma a la reciente desaparición de los perfiles de otros tres científicos vinculados al ámbito militar de la página web de la Academia China de Ingeniería: el experto nuclear Zhao Xiangeng, el especialista en radares Wu Manqing y el ingeniero de misiles Wei Yiyin.

La retirada del nombre de Yang de la lista oficial de académicos se produce en un contexto de investigaciones y destituciones por corrupción que en los últimos meses han afectado a altos cargos del aparato militar chino.

Entre los casos más destacados figuran los de los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, los entonces vicepresidentes de la Comisión Militar Central (CMC) Zhang Youxia y He Weidong, así como responsables de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

Estas investigaciones han reducido de forma notable la cúpula militar del país.

La citada CMC, el máximo órgano de mando del Ejército chino, ha visto cómo su lista de miembros se reducía de siete a dos: el presidente, Xi Jinping, y el vicepresidente Zhang Shengmin, tras una serie de destituciones que han afectado a buena parte de su estructura dirigente. EFE

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