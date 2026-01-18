Acceso a internet parcialmente restablecido en Irán, afirma organización de ciberseguridad

El acceso a internet se ha restablecido parcialmente en Irán, 10 días después de que las autoridades impusieran un bloqueo el 8 de enero debido a la ola de protestas, informó este domingo una organización de ciberseguridad.

«Los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso con un alto nivel de filtrado, lo que corrobora los reportes de los usuarios sobre una restauración parcial», declaró la organización Netblocks en una publicación en redes sociales.

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron con manifestaciones el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Estas protestas son consideradas el mayor movimiento de desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023 tras la muerte en detención de la joven Mahsa Amini.

Según el último recuento de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron. La organización confirmando los casos a través de fuentes del sistema de salud de la república islámica, testigos y múltiples fuentes independientes.

Sin embargo, la oenegé advierte de que la cifra real de muertos probablemente sea mucho mayor. Los medios de comunicación no pueden confirmar de forma independiente este balance y las autoridades iraníes no han facilitado el número exacto de muertos en las protestas.

Otras estimaciones elevan la cifra a más de 5.000 e incluso hasta 20.000, pero el bloqueo de internet dificulta enormemente la verificación independiente, según IHR.

Antes del anuncio de Netblocks, la agencia de noticias iraní Tasnim reportó que las autoridades estaban estudiando restablecer el acceso a internet «de forma progresiva».

Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

Periodistas de AFP en Teherán pudieron conectarse a internet este domingo aunque la mayoría de los proveedores de acceso seguían bloqueados.

Las autoridades aseguraron que han recuperado el control de la situación y anunciaron la reapertura, este domingo, de las escuelas —cerradas desde hacía una semana— y de las universidades, según informó la televisión estatal.

En los últimos días se han celebrado grandes marchas en solidaridad con las protestas en Irán en varias ciudades, entre ellas manifestaciones en Berlín, Londres y París este domingo.

