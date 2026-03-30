Farmacéuticas en plena adaptación en Europa ante la política de Trump

El presidente estadounidense Trump ha prometido reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos hasta situarlos al mismo nivel que en otros países ricos. Keystone-SDA

La política de precios de medicamentos del presidente de Estados Unidos ha provocado un terremoto en toda Europa. Los gigantes farmacéuticos se apresuran a proteger sus resultados financieros.

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A medida que se acerca el primer aniversario de la orden ejecutiva sobre precios de medicamentos de la cláusula Nación Más Favorecida (MFN, en sus siglas en inglés) de Donald Trump, la política, destinada a reducir los costes sanitarios en Estados Unidos, ya no es solo una amenaza proteccionista sobre el papel. La orden, que en la práctica obliga a las empresas farmacéuticas a cobrar a las consumidoras y los consumidores de EE.UU. lo mismo que en otros países ricos, ha empezado a tomar fuerza.

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Unas 16 empresas farmacéuticas, incluidos los gigantes farmacéuticos suizos Novartis y Roche (a través de su filial estadounidense Genentech), han firmado acuerdos confidenciales MFN con el Gobierno de Estados Unidos que, según algunas fuentes, las eximen de aranceles durante tres años. Como parte de los acuerdos, las compañías se comprometen a alinear los precios de los nuevos medicamentos con los más bajos de un conjunto de países de referencia, que incluye a Suiza. Algunas también han acordado aumentar la inversión en investigación y fabricación en Estados Unidos. El año pasado, las empresas farmacéuticas se comprometieron a invertir en total más de 320.000 millones de dólares (250.000 millones de francos suizos) en Estados Unidos.

La administración Trump también está pasando de los acuerdos voluntarios a formalizar la fijación de precios MFN a través de tres modelos para los planes de seguros estatales Medicaid y Medicare, cada uno con un conjunto ligeramente diferente de países de referencia. El lanzamiento en febrero del sitio web de medicamentos con receta TrumpRx.gov, que pretende ofrecer precios MFN directamente a los consumidores estadounidenses, también ha elevado la apuesta. Si las empresas no ofrecen el precio más bajo, se arriesgan a quedar fuera de esta plataforma de alto perfil.

En respuesta, algunas compañías han declarado que retrasarán o directamente no lanzarán nuevos fármacos en los países europeos, donde históricamente los precios han sido mucho más bajos que en Estados Unidos, prefiriendo perder un mercado entero antes que fijar un precio bajo que podría hundir sus ingresos en EE. UU. Otras han advertido de que recortarán el gasto en investigación y desarrollo en Europa a menos que los gobiernos aumenten la cantidad que están dispuestos a pagar.

Batalla de alto riesgo

Aunque todavía existen grandes incertidumbres sobre cómo se implementará la política MFN, Europa debe tomarla en serio, según afirman personas expertas.

«La MFN ha llegado para quedarse», declaró James Whitehouse, de la consultora británica Lightning Health. «La política estadounidense está dictando ahora la política sanitaria nacional de otros países», dijo Whitehouse a principios de marzo en el Congreso sobre Evidencia, Precios y Acceso en Ámsterdam, la mayor reunión europea de especialistas en fijación de precios de medicamentos. Esto tendrá implicaciones de gran alcance para Europa, explicó a Swissinfo.

Estados Unidos ejerce una influencia considerable sobre las decisiones comerciales, ya que representa al menos la mitad de los ingresos de la mayoría de las grandes farmacéuticas, en parte debido a los altos precios que, para los productos de marca, pueden ser cuatro veces superiores a los de otros países industrializados.

Unos precios más bajos en Estados Unidos recortarían significativamente los ingresos y beneficios, escribió el equipo de análisis del banco suizo UBS en un informe publicado en mayo de 2025. Estimaron que las principales farmacéuticas podrían sufrir un impacto del 8% en su beneficio neto en 2028, basándose en los 50 medicamentos más vendidos a través de Medicare en 2024 y en diez nuevos fármacos que se espera que se conviertan en los más vendidos para finales de la década.

Las compañías farmacéuticas y las asociaciones del sector pintan ahora un panorama desolador de un peor acceso a los medicamentos y una menor inversión en Europa si los precios de los fármacos en la región no aumentan para compensar la pérdida de ingresos de Estados Unidos.

El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, una de las tres mayores empresas farmacéuticas del mundo por ventas, fue el primero en firmar un acuerdo MFN. Su director ejecutivo, Albert Bourla, dijo en la conferencia de salud de JPMorgan Chase en enero que, si se le diera a elegir entre reducir los precios de EE. UU. al nivel de Francia o dejar de suministrar a Francia, «dejaremos de suministrar a Francia».

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A diferencia de Estados Unidos, donde los precios de los medicamentos se basan en gran medida en las fuerzas del mercado, los gobiernos europeos suelen fijar los precios mediante negociación con las empresas. Sin embargo, estas negociaciones se han vuelto más polémicas, ya que las compañías argumentan que los precios no recompensan adecuadamente la innovación. De esto se hace eco Trump, quien afirma que Europa está «viviendo a costa de» la innovación financiada por los pacientes estadounidenses.

«Incluso antes de que se anunciara la MFN, el sector ya era muy crítico con el entorno de precios en Europa, argumentando que no reconoce el valor», señaló Neil Grubert, un consultor de acceso al mercado global con sede en el Reino Unido. Europa ya ha visto cómo su cuota de inversión global en I+D ha disminuido en relación con Estados Unidos y China. «Ahora el presidente Trump también ejerce presión sobre los gobiernos europeos».

El riesgo es especialmente alto para los países de referencia pequeños y ricos, como Suiza y Dinamarca, cuyas economías dependen en gran medida del sector farmacéutico pero tienen menos poder de mercado.

El pasado julio, Roche retiró su medicamento contra el cáncer Lunsumio de la lista de fármacos reembolsados en Suiza tras la ruptura de las negociaciones sobre el coste con la Oficina Federal de Salud Pública. Los pacientes aún pueden acceder al medicamento a través de un programa benéfico especial, pero la retirada evitó publicar un precio que podría haber sido utilizado como referencia para Estados Unidos.

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La empresa de biotecnología estadounidense Amgen, una de las compañías que firmó un acuerdo MFN, retiró recientemente del mercado danés su medicamento para reducir el colesterol Repatha, alegando un cambio en la «dinámica del mercado global» -aunque medios locales especularon que la retirada se debía a la presión de la MFN-. Amgen redujo el precio del fármaco en un 60% en Estados Unidos en octubre de 2025, hasta alcanzar lo que, según dijo, era el más bajo entre los países económicamente desarrollados (G7).

«Algunas empresas dicen que lo racional es no lanzar un medicamento innovador en otros países hasta que se haya asegurado un precio en Estados Unidos, para evitar arrastrar a la baja el precio estadounidense», explicó Elisabeth Brock, economista de la salud y consultora de acceso al mercado con sede en Basilea. «Si no tienes precio, Estados Unidos no tiene con qué comparar».

La austeridad aprieta

Mientras Trump ejerce presión desde el otro lado del Atlántico, los gobiernos europeos se enfrentan a limitaciones internas que dificultan el aumento de precios. Muchas autoridades sanitarias, incluidas las de Suiza y Alemania, intentan controlar unos costes que se han disparado en la última década.

El gasto en medicamentos del seguro básico de Suiza alcanzó un récord de 9.400 millones de francos suizos (12.000 millones de dólares) en 2024, un aumento del 64% desde 2014, impulsado por un puñado de tratamientos nuevos y caros.

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Algunos de ellos son verdaderas innovaciones que cambian la vida, pero no siempre. Hay estudios que han revelado que, para algunos medicamentos contra el cáncer, los precios más altos no se corresponden necesariamente con un mayor beneficio clínico para los pacientes.

Esto ha llevado a los países a exigir una mayor justificación de los precios. La mayoría de los países europeos exigen ahora Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias para valorar la relación coste-eficacia de un fármaco. Algunos medicamentos, ampliamente disponibles en Estados Unidos, han sido rechazados por algunos reguladores de precios europeos porque las evaluaciones concluyeron que los beneficios del fármaco no justificaban sus costes.

«Las compañías farmacéuticas dicen que necesitan precios más altos, pero en Europa tienen que demostrar que el medicamento lo vale», afirmó Brock. Este enfoque de fijación de precios también dificulta que los gobiernos europeos suban los precios de la noche a la mañana, especialmente ante la presión pública.

En noviembre, la ministra del Interior, Elisabeth Baume-Schneider, declaró a la televisión pública suiza SRF que «la gente en Suiza no puede ni debe pagar con las primas de su seguro de salud los precios de Estados Unidos».

El año pasado, el Gobierno del Reino Unido acordó pagar un 25% más por los nuevos medicamentos para 2035 como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos para evitar aranceles masivos a la importación. Pero las farmacéuticas dicen que todavía no es suficiente para cerrar la brecha con los precios estadounidenses.

La Unión Europea tiene otros puntos de presión. Está implementando una nueva legislación farmacéutica, acordada el pasado diciembre, que busca, entre otras cosas, mejorar el acceso a los medicamentos en todo el bloque de 27 miembros. Exige que una empresa suministre un fármaco en cualquier Estado miembro que lo solicite -o se enfrente a una competencia inmediata de genéricos o biosimilares-. También significa que las empresas podrían verse obligadas a lanzar un medicamento en un país de referencia MFN si lo lanzan en cualquier otro lugar de la UE.MFN reference country if they launch anywhere else in the EU.

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La política MFN también podría trastocar la estrategia que los gobiernos europeos han utilizado durante décadas de negociar descuentos confidenciales con las farmacéuticas sobre sus precios de lista, que según Grubert pueden ser hasta un 70% más altos que el precio real pagado, conocido como precio neto. Suiza ha codificado recientemente los modelos de precios confidenciales en su legislación. Las regulaciones estadounidenses parecen exigir que se utilicen los precios netos como referencia en lugar de los precios de lista.

«A esos países les interesa mantener la confidencialidad para poder seguir asegurándose lo que creen que son algunos de los descuentos y reembolsos más generosos», dijo Grubert. «Eso era cierto antes de la MFN, pero ahora es un asunto aún más acuciante». Pero será más difícil mantener los precios netos en secreto si Estados Unidos los exige.

En última instancia, no hay garantía de que las y los pacientes salgan ganando en Estados Unidos o en Europa con la MFN. Si las empresas no lanzan sus productos en Europa, esto dejaría a Europa sin medicamentos y haría que EE.UU. debiera soportar una parte aún mayor del coste de la innovación. Tampoco existe un mecanismo en la MFN que impida a las empresas fijar precios aún más altos en Estados Unidos para compensar los ingresos perdidos en Europa.

Si los gobiernos europeos suben los precios, esto podría someter a una mayor presión a los sistemas de salud, muchos de los cuales se financian en gran medida con fondos públicos, reduciendo potencialmente el presupuesto para otros servicios. Es probable que los pacientes paguen la factura con mayores desembolsos directos.

Mucha gente ya no podrá permitirse el tratamiento, escribió Toma Mikalauskaite, responsable de políticas de la Liga Europea contra el Cáncer, en un correo electrónico. «En un momento en que los pacientes ya se enfrentan a retrasos y escasez de medicamentos, aumentar los precios de los fármacos dejaría a algunos pacientes de cáncer sin la atención que necesitan urgentemente».

Revisado por Nerys Avery/vm/ts, adaptación al español por Patricia Islas

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