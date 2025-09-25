La autoridad reguladora suiza de medicamentos responde a la afirmación de Trump sobre el paracetamol
El organismo regulador suizo de medicamentos, Swissmedic, afirma que la relación riesgo-beneficio del uso de paracetamol durante el embarazo sigue siendo favorable, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el principio activo provoca autismo.
Swissmedic toma nota de que el gobierno estadounidense considera posible una relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y la aparición de autismo en los niños, señaló la entidad en un comunicado Enlace externopublicado en su sitio web.
En Suiza, varios medicamentos que contienen paracetamol están disponibles desde hace muchos años, incluso para su uso durante el embarazo si resulta necesario.
Swissmedic subraya que, en los muchos años transcurridos desde la primera autorización, no ha surgido ninguna evidencia científica que demuestre un vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo en los niños. Según el organismo, esta evaluación coincide con la de otros reguladores de medicamentos en todo el mundo y con la opinión de la comunidad médica.
El lunes, Trump responsabilizó al principio activo paracetamol del autismo. El presidente estadounidense afirmó que tomar este fármaco durante el embarazo podría estar asociado a ‘un riesgo mucho mayor de autismo’. Trump también sostuvo que ‘no hay razón’ para vacunar a los recién nacidos contra la hepatitis B, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
