¿Por qué gasta Suiza más en la lucha contra el cáncer?

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Suiza invierte casi el doble que Suecia en la atención oncológica, pero no necesariamente obtiene mejores resultados en supervivencia. Una de las razones es que en Suecia se previene más. ¿Qué significa eso?
