Suiza devuelve 22 millones de francos a Guinea Ecuatorial
Suiza devolverá a la población de la República de Guinea Ecuatorial bienes por valor de 22,8 millones de francos suizos (29 millones de dólares). Los dos países firmaron un acuerdo con este fin el lunes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores (DFAE)
Los bienes fueron incautados en el marco de un procedimiento penal por la Fiscalía de Ginebra. Se trataba de artículos de lujo pertenecientes a uno de los hijos del presidente del país centroafricano. Según la orden emitida por las autoridades penales de Ginebra, los bienes debían ser devueltos a la población dentro de un programa social.
Según el comunicado, el DFAE se encargará de gestionar las modalidades de la devolución.
El dinero se destinará a un programa de cooperación en el sector sanitario, cuyo objetivo es mejorar la calidad y el acceso a los servicios de atención primaria en cuatro provincias de la región continental del país. Además, el programa busca reforzar la formación básica y la educación continua del personal sanitario.
El acuerdo prevé un sistema especial de control y seguimiento para garantizar que el programa se ejecute en beneficio de la población. La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Suizo de Salud Pública y Medicina Tropical.
Adaptado del inglés por Carla Wolff.
Actualidad
