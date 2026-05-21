Acción contra el Hambre pide medidas «inmediatas» para que ébola no se propague más en RDC

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Madrid, 21 may (EFE).- Acción Contra el Hambre alertó este jueves del peligro que supone para la población de la República Democrática del Congo (RDC) la cepa que ha causado el brote actual de ébola, para la que no hay vacuna, pues su propagación podría provocar una «catástrofe», y recalcó que para evitarlo la respuesta «debe ser inmediata».

El brote, que ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, que es poco frecuente y cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un comunicado, Acción contra el Hambre puso el foco en que el virus se propaga fácilmente en la RDC por las «condiciones estructurales» del país: por ejemplo, el hambre, pues en la provincia de Ituri un millón y medio de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y el virus amenaza con cerrar mercados locales.

La falta de agua básica que afecta al 70 % de los centros de salud de la zona impide medidas esenciales contra el contagio, como el lavado de manos.

Por ello, la organización humanitaria insiste en que, aunque no haya vacuna específica, «una atención a tiempo sí puede salvar vidas» y aseguró que su presencia en Mongbwalu, epicentro del brote, les permite «ver que la respuesta debe ser inmediata para evitar una catástrofe mayor en comunidades ya agotadas por el conflicto» que afecta a la zona.

Entre los trabajos frente a la expansión del virus que realiza la ONG, destacaron la distribución de kits de desinfección, equipos de protección, la rehabilitación de puntos de agua, el saneamiento en centros médicos o la formación de trabajadores comunitarios para identificar contactos.

Este brote -considerado una emergencia internacional por la OMS- es ya el decimoséptimo en la historia de este país y afecta a la provincia de Ituri, en el conflictivo este congoleño, donde actúan más de un centenar de grupos armados.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), informaron sobre el brote el pasado viernes, cuando ya se habían registrado en Ituri 65 muertos y 246 casos sospechosos de la cepa Bundibugyo.

Fuera de la RDC, Uganda confirmó dos casos en Kampala -incluido un fallecido- y Sudán del Sur un caso en el estado de Equatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La enfermedad causada por el virus del Ébola es de carácter raro pero grave, afecta tanto a humanos como a otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, y su periodo de incubación oscila entre los dos y los 21 días. EFE

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