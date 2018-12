«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Suspensión temporal de aviones Ju-52 20 de noviembre de 2018 - 17:02 La Oficina Federal de Aviación Civil (OFAC) suspendió de manera provisional las operaciones de los aviones Ju-52. Un aparato de ese tipo se estrelló el pasado mes de agosto con un saldo de 20 muertos. Las investigaciones revelaron importantes daños estructurales en los largueros de las alas. “Los daños no podían ser detectados durante los trabajos de mantenimiento y las inspecciones de rutina”, indicó la OFAC en un comunicado. En el estado actual de las pesquisas, agregó, “no hay, sin embargo, ningún vínculo entre esos daños y el accidente ocurrido el 4 de agosto” Las investigaciones técnicas del Servicio Suizo de Investigación y Seguridad (SESE) aún no han concluido, subrayó el texto. Después del accidente de un Junkers Ju-52 de tres motores el 4 de agosto de 2018, Ju-Air reanudó sus operaciones con los dos Ju-52 restantes el 17 de agosto de 2018. En ese momento, al no haber indicios de un fallo técnico general, la OFAC autorizó la reanudación de los vuelos, con ciertas restricciones y la especificación de que se reservaba el derecho de suspender las operaciones en caso de que las pesquisas arrojaran nuevos elementos. El informe intermediario divulgado por la SESE especifica que no hay indicios de que un problema técnico importante hubiera provocado el desplome del avión. Sin embargo, el examen de los escombros reveló daños estructurales importantes en forma de grietas y corrosión en el larguero principal, y en otros elementos.