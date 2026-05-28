Accidente de camión con pasajeros deja dos muertos y 13 heridos en Cuba

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La Habana, 28 may (EFE).- Un antiguo camión de carga reconvertido para el transporte de pasajeros sufrió esta madrugada un accidente de tránsito en el centro de Cuba con un saldo de dos muertos y 13 heridos, según informaron medios estatales.

El vehículo accidentado, un camión de carga ZIL-130 fabricado en la desaparecida Unión Soviética transitaba por la carretera del municipio Quemado de Güines de la provincia de Villa Clara (centro).

Los heridos reciben asistencia médica en hospitales de las ciudades de Santa Clara y Sagua la Grande, refirió el periódico provincial Vanguardia.

De acuerdo con informes preliminares de las autoridades de tránsito, la causa del accidente apunta a una pérdida de control del vehículo, aunque las investigaciones continúan.

En 2025 ocurrieron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial que señaló la incidencia del factor humano en la mayoría de esos hechos.

Las autoridades señalaron como las principales causas de estos accidentes la falta de atención al conducir el vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron un 72 % del total de los accidentes en las vías de la isla.

La Comisión Vial también indicó que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro «más peligroso».

Igualmente, el Gobierno cubano ha reconocido que el mal estado de las vías y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito. EFE

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