Accidentes laborales en Uruguay descienden en el primer trimestre del año

2 minutos

Montevideo, 28 abr (EFE).- Los siniestros laborales en Uruguay descendieron en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025 al pasar de trece a seis.

Así lo detallaron las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una jornada de intercambio por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Allí, el inspector general del Trabajo y la Seguridad Social, Luis Puig, apuntó que los accidentes laborales causan en el mundo tres millones de fallecidos por año y dejan más de 400 millones de trabajadores con lesiones de diferentes tipos.

«En el Ministerio de Trabajo de Uruguay se está haciendo hincapié en la necesidad de discutir la reducción de la jornada laboral como un aspecto que puede contribuir a disminuir los riesgos», enfatizó.

«Lo que queremos es abrir un espacio de discusión donde el Estado, empleadores y trabajadores puedan analizar de qué manera se puede reducir, que no va a ser unánime, que no va a ser genérica para todas las áreas, pero en qué áreas y de qué maneras se puede desarrollar un proceso de reducción de jornada de trabajo y que al mismo tiempo permita asociar más el trabajo a la vida», añadió.

En materia de siniestros laborales en el país sudamericano, Puig dijo que hubo una «reducción sustancial» de accidentes mortales al comparar el primer trimestre de 2025 con el de 2026, aunque señaló que no está conforme con la cifra.

«Es inaceptable que muera gente por cumplir con el contrato de trabajo», concluyó.

Uruguay redujo en un 58 % las muertes por accidentes laborales en el último trimestre de 2025 respecto al promedio de los tres anteriores, según el informe de siniestralidad presentado el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las autoridades destacaron en ese momento que, tras un inicio de año crítico, donde se registraba cerca de un fallecimiento por semana, la tendencia comenzó a revertirse gracias a una campaña nacional de prevención, denominada ‘Compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo’ y lanzada el pasado abril.

Con datos hasta el 25 de diciembre, en 2025 hubo trece accidentes mortales en el primer trimestre, once en el segundo, doce en el tercero y cinco en el cuarto. EFE

scr/nvm