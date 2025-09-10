Acciones de Oracle se disparan más de 38 % tras anunciar varios contratos multimillonarios
Nueva York, 10 sep (EFE).- Las acciones del gigante tecnológico Oracle se dispararon este miércoles un 38,15 % en la apertura de Wall Street, tras anunciar la adjudicación de varios contratos multimillonarios en su último trimestre en la comunicación el martes de sus resultados trimestrales.
Estas adjudicaciones revelaron una mayor presencia en la creciente carrera de la inteligencia artificial de lo que se creía anteriormente, según apuntan hoy medios especializados.
El gigante de la nube va camino de su mejor día desde 1999 y se acerca rápidamente al billón de dólares de capitalización bursátil, de acuerdo con CNBC.
Ayer, la compañía anunció que firmó cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes durante el trimestre que finalizó el 31 de agosto.
A pesar de cerrar su último trimestre por debajo de las expectativas de los analistas, Oracle reportó 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un 359 % más que el año anterior. EFE
