Aceptan demanda por abuso sexual en la WWE que implica a secretaria de Educación de EE.UU.

1 minuto

Washington, 11 dic (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos aceptó a trámite las denuncias contra la empresa de lucha libre WWE, que implican a la secretaria de Educación, Linda McMahon, y al propietario de la marca, su esposo Vince McMahon, acusados de no detener presuntos abusos sexuales contra un grupo de menores de edad.

El magistrado James K. Bredar, de Maryland, rechazó las mociones de la defensa de los McMahon que buscaban archivar las acusaciones en su contra.

Con esta decisión, el juez permitió que las demandas sigan adelante, aunque desestimó algunas acusaciones sin perjuicio, lo que significa que podrían volver a presentarse posteriormente, según informó el medio especializado Axios.

En su resolución de 48 páginas, Bredar señaló que aunque no todas las reclamaciones de los sobrevivientes contarán con pruebas suficientes para sostenerse en el tribunal, los alegatos presentados justifican que el caso continúe en la fase judicial.

Los demandantes, conocidos como los ‘chicos del ring’, aseguran que fueron víctimas de abusos sexuales por parte del anunciador del ring de la WWE, Mel Phillips, y otras personas mientras realizaban tareas y recados relacionados con la empresa, principalmente en la década de 1980.

La demanda se suma a una creciente lista de problemas legales para Vince McMahon, quien se apartó de la WWE a inicios de 2024 tras otra querella separada por presunto tráfico sexual. EFE

