ACNUR: La situación humanitaria se deteriora rápidamente en Venezuela tras los terremotos

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Ginebra, 30 jun (EFE).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente».

Afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada».

El organismo indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada.

Según las cifras actualizadas, cerca de 16.000 personas han resultado afectadas de tal modo que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, aunque no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

«La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene», señaló en Ginebra la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf.

Asimismo, el 17 % de los encuestados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias, por lo que el Grupo de Protección de Naciones Unidas -liderado por ACNUR, pero en el que también participan otras agencias de la ONU, como Unicef- ha puesto en marcha una campaña en favor de la identificación, localización y reunificación familiar.

Wolf indicó que en colaboración con Caritas se ha habilitado un centro para la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de asistencia.

Un responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela declaró el lunes a EFE que se está produciendo un «caos logístico» por la cantidad de personas que intentan con buena voluntad aportar ayuda de forma espontánea e invocó a que haya una organización logística para respetar la dignidad de las personas y una adecuada distribución de la ayuda.

Preguntada por EFE sobre las informaciones que circulan en redes sociales sobre falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas en la entrega de la ayuda, Wolf se limitó a responder que en casos como éste las agencias de Naciones Unidas «suelen apoyar la respuesta liderada por el gobierno, lo cual también ocurre en esta situación». EFE

is/cc