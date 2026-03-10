ACNUR dice que hay al menos 667.000 desplazados en el Líbano en una semana

Ginebra, 10 mar (EFE).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que los ataques que se están registrando en el Líbano por parte de Israel, así como las constantes y extensas órdenes de evacuación que emite, han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.

En un enlace desde Beirut con la prensa internacional en Ginebra, la representante de ACNUR en el Líbano, Karolina Lindholm, sostuvo que más de medio centenar de localidades han recibido órdenes de evacuación, lo que explica este éxodo masivo de población en apenas una semana.EFE

