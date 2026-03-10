ACNUR dice que hay al menos 667.000 desplazados en el Líbano en una semana

2 minutos

Ginebra, 10 mar (EFE).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo este martes que los ataques que se están registrando en el Líbano por parte de Israel, así como las constantes y extensas órdenes de evacuación que emite, han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de 667.000 personas.

En un enlace desde Beirut con la prensa internacional en Ginebra, la representante de ACNUR en el Líbano, Karolina Lindholm, sostuvo que más de medio centenar de localidades han recibido órdenes de evacuación, lo que explica este éxodo masivo de población en apenas una semana.

También precisó que los 667.000 desplazados enunciados corresponden a aquellos que se han registrado en una plataforma virtual de desplazamiento gestionada por el gobierno, lo que deja pensar que puede haber más que todavía no han realizado esta gestión.

«Un aumento de 100.000 en tan solo un día, y los números siguen subiendo», recalcó Lindholm.

Unos 120.000 de los desplazados se refugian actualmente en centros colectivos, mientras que otros se alojan con familiares o amigos, o siguen buscando alojamiento, con situaciones en las que la gente duerme incluso en las veredas.

La representante humanitaria recordó que muchos de estos desplazados lo son por segunda vez, tras el enfrentamiento de 2024 entre el grupo islamista Hizbula e Israel.

En esta ocasión, el drama del desplazamiento se acentúa por las extendidas áreas geográficas comprendidas en las órdenes de evacuación de Israel, como zonas urbanas al sur de Beirut, y otras áreas del interior del país, algunas tan alejadas como el Valle de a Bekaa, cercano a la frontera con Siria. EFE

is/jlp