ACNUR estima que la guerra ha causado 3,2 millones de desplazados en Irán

1 minuto

Ginebra, 12 mar (EFE).- Unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos, estimó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Evaluaciones preliminares indican que las familias que han dejado sus hogares a causa de los bombardeos y las hostilidades oscilan entre 600.000 y un millón, indicó el director de emergencias de la agencia, Ayaki Ito, en un comunicado.

La mayoría han huido de la capital, Teherán y de otras grandes áreas urbanas hacia el norte del país y zonas rurales en busca de seguridad, señaló ACNUR. EFE

