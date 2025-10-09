ACNUR felicita al nobel de Química Omar Yaghi, hijo de una familia de refugiados de Gaza

Ginebra, 9 oct (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) felicitó este jueves al científico jordano Omar Yaghi por su flamante Premio Nobel de Química, y recordó que procede de una familia de refugiados palestinos de Gaza.

«Todos los ganadores de un Nobel merecen nuestra admiración, pero en ACNUR deseamos felicitar en particular a Omar Yaghi», destacó el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, en su cuenta oficial de X.

Un día antes, el rey de Jordania, Abdalá II, afirmó que el galardón suponía «un orgullo» para el reino hachemita.

Yaghi obtuvo el nobel junto al japonés Susumu Kitagawa y el británico Richard Robson por sus avances en el desarrollo de estructuras metalorgánicas, según destacó la Real Academia de las Ciencias Sueca.

El jordano también cuenta con la nacionalidad saudí desde 2021 y actualmente trabaja como profesor de Química en la Universidad de California, en Berkeley (EEUU). EFE

