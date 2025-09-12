ACNUR suspende parcialmente sus operaciones en Afganistán por veto talibán a sus empleadas

1 minuto

Ginebra, 12 sep (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se ha visto forzada a suspender operaciones en sus centros de apoyo en Afganistán desde que el 7 de septiembre el régimen talibán comenzara a prohibir la entrada en ellos de las mujeres que trabajan para la organización, denunció este viernes uno de sus responsables.

«Las autoridades de facto están impidiendo a las afganas que forman parte de la plantilla de la ONU entrar a las instalaciones de Naciones Unidas, un problema que afecta a todas las agencias», señaló el representante de ACNUR en Afganistán, Arafat Jamal, en conferencia virtual desde Kabul para la prensa acreditada en Ginebra.

«Reiteramos nuestro llamamiento para que se levanten estas restricciones, y que se busque una solución urgente», agregó.

Jamal recordó que el país, sacudido por un terremoto en agosto que causó más de 2.200 muertos en su región oriental, también sufre una grave crisis por el retorno forzado de refugiados y migrantes desde las vecinas Irán y Pakistán.

«Desde inicios de año unos 2,6 millones de afganos han regresado desde países vecinos, muchos de ellos sin desearlo, y llegan a un país devastado por la pobreza y la sequía, donde las necesidades humanitarias ya son enormes», subrayó.

Agregó que ACNUR ha elevado sus necesidades financieras para asistir a los afganos ante estas crisis a 258,6 millones, por lo que renovó su llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a estas poblaciones necesitadas. EFE

abc/jgb