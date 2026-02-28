Acopio de víveres y calles vacías:Jerusalén se atrinchera ante andanada de misiles iraníes

3 minutos

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Una multitud de personas abandonó a toda prisa las calles de Jerusalén este sábado ante el repetido alarido de las alarmas antiaéreas, previo a la llegada de misiles procedentes de Irán en represalia a los bombardeos de Israel y EE.UU. contra el régimen de los ayatolás.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa causando explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido atacando no solo Israel, sino también bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Las tiendas de alimentos y farmacias se abarrotaron en la Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, con palestinos haciendo acopio de litros de agua, kilos de arroz y otros víveres de cara a una creciente incertidumbre sobre la duración y la escalada de esta última ofensiva bélica.

«Espero que todo esto sirva para eliminar la amenaza (iraní). Con suerte durará unos días y traerá la paz incluso a los iraníes», dijo a EFE desde un búnker Markus, un alemán hospedado en el Hospicio Austriaco, también localizado en la Ciudad Vieja.

En este hospicio, un conocido alojamiento originalmente para peregrinos, se han refugiado en su búnker unas siete personas durante unas horas. Pero después, se ha vaciado al completo pese a las intercepciones en el cielo y las repetidas sirenas.

Cerca de Markus se encontraba la familia de David, de origen ruso y que se mudó a Israel después de la invasión rusa a Ucrania. Junto a ellos había alimentos y botellas de agua provistos por el hospicio para sus huéspedes.

«Cuando tienes hijos es diferente, te da miedo por ellos. Por ahora no se enteran, porque son pequeños y ni siquiera pueden hablar y preguntar, pero lo perciben», comentó David, que reside en Haifa y estaba de visita en Jerusalén junto a su mujer y dos hijas pequeñas.

La ciudad norteña de Haifa, ciudad en la costa de Israel, es junto a Tel Aviv uno de los puntos más calientes dado la presencia de puntos estratégicos del Ejército israelí y una importante refinería, y ambos lugares ya fueron atacados por Irán durante la guerra de los Doce Días ocurrida en junio de 2025.

Al menos un hombre de unos 50 años resultó hoy herido leve en Haifa tras el impacto de un misil iraní en un edificio con al menos una veintena de pisos, informaron los servicios de emergencia israelíes, que alertaron de más ciudadanos con ataques de ansiedad.

En Irán, al menos 24 niñas han muerto en un ataque de Israel contra la ciudad de Minab (sur), que impactó un colegio de primaria, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan.

Emiratos Árabes Unidos y Catar confirmaron a su vez ataques iraníes a su territorio, que han causado la muerte de un ciudadano asiático en este primer país, y aseguraron que se reservan el derecho a una posible respuesta. EFE

gac-pms/ep

(foto)(vídeo)