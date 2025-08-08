Acotado y en proceso de extinción el incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Córdoba (España), 8 ago (EFE).- El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, originado en una de las capillas y que se ha extendido hasta las cubiertas, ya está acotado y en proceso de extinción, según han informado a EFE fuentes del Cabildo Catedral.

El fuego se habría originado sobre las 21:15 horas en una capilla ubicada en las naves de Almanzor y que se estaba utilizando como almacén de la maquinaria que se usa habitualmente en el templo, aunque se desconocen las causas que han originado las llamas.

Rápidamente el fuego se ha extendido desde el interior hasta las cubiertas del templo y tres dotaciones de bomberos se desplazaron de inmediato hasta el monumento para tratar de contener las llamas.

Las fuentes han explicado que sobre las 22.00 horas el fuego ha quedado «acotado» y está en fase de «extinción». EFE

