Acróbatas chinos y colombo-japoneses ganan el primer premio del festival de circo de Perú

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Lima, 14 jul (EFE).- Las acróbatas Suining Acrobatic Troupe, de China, y los Martínez Brothers, de Colombia y Japón, se proclamaron ganadores de la segunda edición de Pulso, el festival internacional de circo de Perú, que se realizó del 10 al 13 de julio en Lima y que reunió a más de 100 artistas de 20 países.

El jurado internacional declaró un empate técnico entre, los equilibrios con tazas de los tres jóvenes acróbatas integrantes del Suining Acrobatic Troupe, y los juegos icarios de los Martínez Brothers, al considerar que «ambos alcanzaron el más alto nivel de excelencia artística del certamen» y merecían alzarse con el Pulso de Oro.

El trío de acróbatas chinas también se hizo con el Premio del Público, que entregó el alcalde del distrito de Santiago de Surco, Carlos Bruce.

Los Pulsos de Plata recayeron para Lemon Brothers (Rusia), el Dúo Ivanov (Rusia) y China Nacional Acrobatic Troupe, mientras que los Pulsos de Cobre fueron para The Annas (Hungría), Kristina Ermolinskaya (Rusia), Zlata Chaukovskaya (Rusia), Okula (Rusia) y Empress Tropue (Rusia).

La gala dorada, que reunió a los actos mejor calificados de las jornadas clasificatorias de los días anteriores, estuvo dirigida por el director del histórico Cirque d’Hiver Bouglione de París, el francés Joseph Bouglione, y comenzó con la coreografía de Vania Masías, que realizó un homenaje a la diversidad cultural de Perú.

La exministra de Cultura y cantante afroperuana Susana Baca y el representante de la histórica familia circense Hermanos Caballero, Luis Caballero, entregaron al reconocido payaso y acróbata Bello Nock (Estados Unidos) el reconocimiento de ‘Leyenda Viva del Circo’, destacando «su extraordinaria trayectoria artística».

La final del festival también permitió destacar otro de los hitos de esta edición: por primera vez, Lima fue sede de una prueba de selección oficial del Cirque du Soleil, organizado por la compañía canadiense como una actividad paralela al festival que permitió que artistas peruanos mostraran su talento a la célebre institución circense. EFE

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