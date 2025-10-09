Activan alerta de emergencia máxima en islas al sur de Tokio por el paso del tifón Halong

Tokio, 9 oct (EFE).- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó este jueves su alerta especial de emergencia por lluvias en el archipiélago de Izu, al sur de Tokio, la más grave, ante el paso por la zona del tifón Halong desde la madrugada.

Las autoridades meteorológicas japonesas advirtieron del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales por el avance de Halong, el vigésimo segundo tifón de la temporada en el Pacífico, que a las 7:00 hora local (22:00 GMT del miércoles) estaba a unos 70 kilómetros al este-sureste de la isla de Hachijo.

Esta ínsula, situada a unos 280 kilómetros al sur de Tokio, fue azotada por fuertes vientos y lluvias torrenciales a medida que la tormenta de viendo avanzaba hacia el noreste sobre el Pacífico.

Las autoridades continuaban horas después pidiendo a la población adoptar medidas para garantizar su seguridad mientras pasa la influencia del tifón.

Halong, de intensidad catalogada como «muy fuerte», se desplazaba a 25 kilómetros por hora en dirección este-noreste hacia el Pacífico, arrastrando ráfagas de viento de más de 250 km/h.

Usuarios en redes sociales compartieron desde la noche grabaciones de los vientos huracanados que arrastra el tifón a su paso por Hachijo, donde ha provocado cortes de luz.

Será necesario que pase el temporal para que las autoridades puedan evaluar la extensión de daños y víctimas, si los hubiera. EFE

