Activan alerta por riesgo de dispersión de sarampión en Paraguay, con 4 casos confirmados

2 minutos

Asunción, 7 ago (EFE).- El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay activó este jueves una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión, tras confirmarse tres casos más relacionados a uno importado y detectado a comienzos de este mes, después de que el país no registrara contagios del virus desde 2015.

En un comunicado, el despacho de Salud indicó que la medida busca «reforzar acciones en salud para mitigar riesgos, fortalecer la respuesta a este evento y brindar recomendaciones».

Las autoridades sanitarias anunciaron este lunes que se confirmó un caso de sarampión en un niño de cinco años en el departamento de San Pedro (norte), que no tenía antecedentes de vacunación y aparentemente tuvo contacto con personas provenientes del extranjero.

Unas 72 horas después del hallazgo, y tras el desplazamiento del Equipo de Respuesta Rápida Nacional a la zona, se confirmaron tres casos adicionales, dos de ellos mediante laboratorio y uno «por nexo epidemiológico», señaló el Ministerio de Salud.

Con ello totalizan hasta el momento «4 casos en lo que respecta a este brote», detalló la información oficial, e indica que todos los contagios «están relacionados a importación (contactos)» y «ninguno de ellos cuenta con antecedentes de vacunación».

Según las estadísticas oficiales, la cobertura de la vacuna triple viral SRP (sarampión, rubéola y paperas) es de 82 % en primera dosis y del 68 % para la segunda aplicación hasta la semana epidemiológica. Los porcentajes están actualizados al cierre de la semana epidemiológica número 30, que transcurrió del 20 al 26 de julio pasado.

Por su parte, la cobertura en San Pedro de la primera dosis de esa vacuna es del 74 % y del 54 % para la segunda durante el mismo período.

El último brote con transmisión autóctona de sarampión en Paraguay ocurrió en 1998 y en 2023 se confirmó un caso «de fuente de infección desconocida», que no generó contagios secundarios, según el ministerio. EFE

nva/lb/eav