Activan alerta severa en el sudoeste de Japón por la tormenta tropical Lingling

Tokio, 21 ago (EFE).- Las autoridades de Japón activaron este jueves una alerta severa por riesgo de desastre por la llegada a la región de la tormenta tropical Lingling, que se desplaza muy lentamente y ha causado lluvias récords en la zona.

Lingling, el duodécimo ciclón tropical que se forma en el Pacífico en esta temporada, tocó tierra cerca de la ciudad de Hioki, situada en la prefectura de Kagoshima, poco después de las 17:00 hora local (8:00 GMT) y unas dos horas después continuaba avanzando muy lentamente en dirección noreste por la isla meridional de Kyushu.

La tormenta de viento arrastra ráfagas de hasta 108 kilómetros por hora y, pese a que no arrastra lluvias torrenciales, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtió de que el aire cálido y húmedo que fluye actualmente hacia Kyushu está creando condiciones atmosféricas extremadamente inestables y nubes de lluvia en el sur.

En la ciudad de Ichikikushikino, en la propia Kagoshima, los pluviómetros del organismo contabilizaron aproximadamente 120 milímetros (mm) de precipitaciones en una hora hasta primera hora de la tarde, una cantidad récord que llevó a las autoridades a emitir una alerta por el riesgo de lluvias intensas en corto plazo.

Por su parte, en la ciudad de Hioki, en las tres horas previas hasta las 16:00 (7:00 GMT) se alcanzaron los 182,5 mm de lluvia, otro máximo.

Lingling deja notar su influencia en la misma zona azotada en días recientes por lluvias torrenciales que dejaron inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que la JMA ha advertido del riesgo aún mayor de desastre por el terreno ya afectado previamente.

Algunos ríos de la región han superado sus niveles de peligro de inundación y, entre ellos, se ha emitido alerta por desbordamiento del río Kaseda, que atraviesa la ciudad de Minamisatsuma.

La inestabilidad meteorológica ha provocado suspensiones intermitentes en los servicios de la línea Kyushu del ‘shinkansen’, el tren bala japonés, entre las estaciones de Kumamoto y Kagoshima.

Se prevé que las lluvias en la región puedan prolongarse hasta la tarde del viernes debido a la lentitud del avance de Lingling, lo que podría aumentar el riesgo de desastre. EFE

