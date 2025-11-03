Activista antiucraniano detenido en Polonia por incitar odio y exhibir símbolos prorrusos

2 minutos

Cracovia (Polonia), 3 nov (EFE) – Un hombre de 44 años fue detenido en Polonia acusado de difundir en internet contenido que incita al odio contra Ucrania y la difusión de símbolos de apoyo a la agresión rusa contra Ucrania, según informó la la policía de Gdynia, en el norte del país.

El detenido, identificado como Piotr N., alcanzó cierta notoriedad en las redes sociales de Polonia bajo el alias «Nazar» por publicar material contra Ucrania e Israel y ya fue detenido este verano en Cracovia (sur) por retirar banderas ucranianas que ondeaban en la fachada de un teatro público y por amenazar al director del mismo.

En los últimos meses, «Nazar» fue arrestado por atacar un restaurante ucraniano y agredir a una mujer que exhibía una bandera de Ucrania, además de distribuir pegatinas que mostraban una bandera israelí con la frase en inglés «Wipe shoes here» («Límpiese los zapatos aquí»).

Según informó la policía, «Nazar» fue detenido el viernes por la noche cuando conducía bajo la influencia de «varias sustancias psicoactivas» y la fiscalía ha solicitado prisión preventiva contra él.

En 2022, el Parlamento polaco aprobó casi por unanimidad una ley que hace ilegal la exhibición de símbolos de apoyo a la invasión rusa de Ucrania y que castiga esas acciones con hasta dos años de prisión.

Además, la incitación al odio contra alguna nacionalidad, religión, raza o etnia, delitos de los que también se acusa a «Nazar», se castigan con hasta tres años de cárcel.

Este activista es conocido por haber expresado abiertamente su apoyo a Grzegorz Braun, un líder de extrema derecha polaco que ha sido un foco de controversia por sus acciones antiucranianas y que a su vez también enfrenta cargos por delitos de odio.

Braun, que fue el cuarto candidato más votado en las últimas elecciones presidenciales, con el 6,3 % de los votos, fue recientemente calificado como «un provocador dirigido contra la amistad polaco-ucraniana» por Vasil Bodnar, el embajador de Ucrania en Varsovia. EFE

