Activista cubana asegura haber hablado con opositor Otero Alcántara quien dice estar bien

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(Actualiza con situación de artista opositor)

La Habana, 9 jul (EFE).- El artista de la plástica y opositor cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo que se encuentra «bien» al comunicarse este jueves a través de un teléfono móvil de la Seguridad del Estado con la activista y curadora Anamely Ramos, quien así lo refirió en las redes sociales.

«Acabo de hablar con Luis Manuel. Me llamó desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz», escribió Ramos, al informar sobre el primer contacto que se ha tenido con Otero, tras conocerse que fue sacado de la prisión de Guanajay (oeste) el pasado martes.

La activista, integrante del movimiento San Isidro que lidera Otero Alcántara, había informado hace unas horas que se encontraba en paradero desconocido.

Ramos indicó en su publicación que los agentes de la Seguridad del Estado «querían saber cómo va el proceso del parole solicitado» para que Otero Alcántara viaje a los Estados Unidos, luego de cumplir totalmente en esta fecha su condena de cinco años de prisión.

Además contó que ella le preguntó «cómo estás? y ¿dónde estás?» y que el preso político le respondió a la primera que «‘bien’, con ese tono que usamos para indicar que estamos bien dentro de lo posible, dadas las circunstancias» y a la segunda que «no puede decir, posiblemente ni sepa con exactitud».

Ramos explicó que «el parole de Luis Manuel sigue en proceso» y aseguró que sus amigos «estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance».

«El régimen cubano lo quiere fuera», añadió Ramos en referencia a que el posible destino de Otero sea salir del país tras salir de la cárcel.

Otero Alcántara, de 38 años y considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional, estuvo encarcelado durante cinco años en el penal de Guanajay (oeste de Cuba), desde donde había denunciado en varias ocasiones múltiples abusos.

El líder del movimiento crítico San Isidro fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.

Amnistía Internacional exigió el miércoles la «liberación inmediata e incondicional» del artista y señaló que «nunca debió estar encarcelado por expresarse, crear arte y ejercer pacíficamente sus derechos».

«Exigimos su liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas», pidió la ONG.

Por su parte, la ONG Cubalex había pedido desde el pasado martes «información verificable sobre el paradero de Otero Alcántara, respeto a su integridad física, libertad de movimiento y comunicación con sus familiares, así como acceso a representación legal».

El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó en abril una apelación de Otero Alcántara solicitando su liberación anticipada, al considerar que ya había cumplido con la pena de cárcel que le correspondía.

La corte rechazó el recurso de apelación del reo, condenado en 2022 a cinco años de cárcel por los delitos de «desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado».

Otero Alcántara siempre negó los cargos por los que cumplía prisión. EFE

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