Activista de derecha Charlie Kirk muere tras ser baleado en EEUU

El activista de derecha e influencer Charlie Kirk, reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando ocurrió el ataque.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

«El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto», escribió Trump en su red Truth Social, donde envió su «sentido pésame» a sus familiares.

«Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros», agregó.

El tiroteo ocurrió cerca del mediodía durante un evento organizado por el movimiento Turning Point USA, cofundado por Kirk. Unas 3.000 personas estaban en el campus cuando el activista fue baleado, comentó Jeff Long, jefe de la policía de la casa de estudios.

Videos que circularon en redes sociales muestran a Kirk sentado en una silla en una tarima cuando es impactado, y su cuerpo se desliza a un lado.

El jefe del FBI, Kash Patel, dijo en X que el sospechoso del ataque fue detenido, pero no reveló detalles.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que una persona relevante para la investigación estaba bajo custodia y siendo interrogada.

Beau Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dijo que el disparo probablemente vino de un techo, y que las cámaras del circuito cerrado registraron a un sospechoso «vestido en ropas oscuras».

Las autoridades tratan de confirmar si se trata de la misma personas detenida, aclaró Mason.

– «Fuente de sangre» –

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

«La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo», comentó Chaffetz.

«Le dispararon en el cuello y cayó, y era una fuente de sangre», narró Sophie Anderson, de 45 años, al Daily Mail.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios derechistas como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.

– «Asesinato político» –

El ataque conmocionó a ambos lados del espectro político.

Trump dictaminó que las banderas fueran izadas a media asta en los gobiernos federales hasta el domingo por la muerte de Kirk. Poco después la Casa Blanca bajó su pabellón.

El gobernador republicano Spencer Cox dijo que se trató de «un asesinato político», y pidió a los estadounidenses que rechacen la violencia.

«Necesitamos que todos en este país piensen en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Necesitamos preguntarnos: ¿Es esto lo que nos dejan 250 años de historia?».

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pidió por el «descanso eterno» de Kirk, mientras que el senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar «horrorizado» de enterarse de la muerte de Kirk.

Las voces de la izquierda también condenaron el ataque.

«No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora», escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a debatir ideas con Kirk en su pódcast, calificó el ataque de «repugnante, vil y censurable», mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris condenó «la violencia política».

La excongresista Gabrielle Giffords, una demócrata que sobrevivió a un intento de asesinato, dijo que estaba «horrorizada» por el ataque.

«Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que Estados Unidos se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia», agregó Giffords.

El expresidente Bill Clinton dijo estar «entristecido y enfurecido» por el crimen.

