Activista denuncia discriminación «grave y alarmante» de haitianos en República Dominicana

2 minutos

Plasencia (España), 1 dic (EFE).- El defensor de derechos humanos haitiano Roudy Joseph alertó este lunes en España sobre el «avance peligroso» de la denegación de derechos fundamentales a la comunidad haitiana en República Dominicana, donde las limitaciones para acceder a los servicios de salud ya han causado muertes.

Joseph, portavoz principal del Colectivo Haitianos RD y actualmente refugiado en España, participó en la localidad española de Plasencia (oeste) en una charla con estudiantes de educación secundaria y pidió a la juventud «tomar conciencia y actuar» frente a las vulneraciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo.

El activista analizó la «discriminación estructural» que vive la comunidad haitiana en República Dominicana, donde, según explicó en una entrevista con EFE, «se están produciendo violaciones graves y alarmantes» de derechos básicos, especialmente contra mujeres embarazadas, menores y personas en situación de alta vulnerabilidad.

También dDenunció que el Gobierno dominicano impuso «limitaciones arbitrarias» al acceso a la salud para estas persons, lo que ya ha derivado en muertes.

Joseph hizo hincapié en que las vulneraciones de derechos «pueden ocurrir en cualquier parte del mundo», e insistió en que es necesario que los jóvenes tengan «conciencia primero, de que hay una situación que está pasando más allá de su zona y que actualmente hay algunas situaciones que nunca pudieran imaginar están pasando».

Destacó la importancia de que los jóvenes participen en la difusión de «información verificada» y usen sus redes sociales para sensibilizar sobre casos de vulneración de derechos humanos. «Compartir lo que está pasando ya es una acción», señaló. EFE

