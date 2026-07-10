Activista denuncia que el preso político cubano Maykel Osorbo fue retirado de la prisión

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La Habana, 10 jul (EFE).- El rapero y disidente cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como ‘Osorbo’, condenado a nueve años de prisión en 2021, fue retirado este viernes de la prisión donde se encontraba y se encuentra en paradero desconocido, según denunció la activista Anamely Ramos.

«Hemos sabido, a través de una voz solidaria, que Maykel Castillo fue sacado hoy de la prisión de Kilo 8, en Pinar del Río, adonde había sido trasladado desde enero de este año», escribió Ramos en su perfil de la red social Facebook.

Ramos añadió que «simplemente llegaron a su galera y le dijeron que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron».

«No sabemos adónde ni por qué. Si es un traslado de cárcel, su familia debió ser notificada oficialmente pero no pasó, como nunca pasa», señaló en el mensaje.

Maykel Castillo, co-fundador del movimiento San Isidro junto al artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, fue arrestado el 18 de mayo de 2021, y en junio de 2022 fue condenado a nueve años por un tribunal de La Habana acusado por los delitos de «desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó recientemente al Estado cubano por la «violación» de «derechos», entre ellos, «de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular» en el caso de Maykel Castillo

Las sentencias contra El Osorbo han sido criticadas por organizaciones no gubernamentales y organismos pro derechos humanos internacionales como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Cubalex, entre otras.

El hecho de que ‘Osorbo’ fuera retirado del centro penitenciario donde se encontraba hasta este viernes ocurre tres días después de que el también preso político Otero Alcántara fuera sacado de la prisión de Guanajay.

Este jueves, Otero Alcántara se comunicó por primera vez y dijo estar «bien», de acuerdo con la activista Ramos, quien recibió su llamada.

Ramos refirió que las autoridades que mantienen en custodia a Otero Alcántara «querían saber cómo va el proceso del parole solicitado» para que él viaje a los Estados Unidos, luego de cumplir totalmente su condena este 9 de julio.

En 2022, el líder del movimiento San Isidro, fue sentenciado a cinco años de cárcel por «ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos», una condena vinculada a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. EFE

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