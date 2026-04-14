Activista Javier Tarazona denuncia «revictimización» contra amnistiados en Venezuela

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El activista venezolano Javier Tarazona denunció, en conversación con la AFP este martes, que los beneficiarios de la ley de amnistía y sus familiares son «revictimizados».

Tarazona se refirió al nuevo aplazamiento de su juicio.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó bajo presión de Washington una ley de amnistía que anticipaba la liberación de cientos de presos políticos.

La amnistía entró en vigencia el 19 de febrero, pero no es automática, ya que exige tramitar el beneficio en tribunales.

Tarazona fue excarcelado con medidas cautelares en febrero tras casi cinco años en prisión, pero un tribunal rechazó su solicitud de amnistía.

La justicia convocó este martes a Tarazona y a su madre Teresa Sánchez para continuar el juicio, pero tras cinco horas de espera la audiencia fue aplazada sin mayor explicación.

«¿Hasta dónde va a continuar la revictimización de nuestras familias?», cuestionó Tarazona.

«El sufrimiento de mi madre es el sufrimiento de millones de madres que hoy están sufriendo porque tienen a sus hijos fuera del país o miles que tienen a sus hijos privados de libertad», dijo a la AFP tras salir del Palacio de Justicia de Caracas.

Tarazona, de 43 años, era uno de los mayores perfiles entre el millar de presos políticos que contabilizaban las oenegés antes de la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Su juicio nunca acabó por el constante aplazamiento de las audiencias. Permaneció más de cuatro años preso en la temida cárcel política del Helicoide, objeto de numerosas denuncias de torturas según defensores de derechos humanos.

Fue acusado de «terrorismo», «traición» e «incitación al odio» tras denunciar choques entre militares venezolanos y guerrillas colombianas en la frontera de ambos países.

Su hermano Rafael y su abogado Omar de Dios García también estuvieron en estos calabozos por cuatro meses.

«Aspiramos a que exista indudablemente justicia, aspiramos a que haya la no repetición de este tipo de hechos, aspiramos a que haya reparación a las víctimas y que indudablemente impere la verdad”, añadió Tarazona.

Teresa Sánchez revivió recuerdos dolorosos de los últimos cinco años durante la larga espera. «¿Todavía no les basta con toda la vivencia?», preguntaba entre lágrimas.

«Vuelven a remover todo lo que he vivido estos cinco años (…) Yo creo que ya está bien, tengan un poquito de consideración», dijo.

Unas 700 personas han sido excarceladas desde la captura de Maduro, pero la oenegé Foro Penal denuncia que casi 500 presos políticos siguen tras las rejas.

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