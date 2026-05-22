Activista Mahmoud Khalil acudirá a Supremo de EEUU tras mantenerse fallo sobre deportación

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Nueva York, 22 may (EFE).- El activista palestino Mahmoud Khalil planea acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos después de que este viernes un tribunal de apelaciones mantuviera un fallo judicial que abre la puerta a una nueva detención y posible deportación, según divulgó una portavoz a The New York Times.

Khalil, de 31 años y residente legal en EE.UU., se convirtió en la diana de la campaña del Gobierno de Donald Trump por el control del discurso en las universidades al liderar las protestas contra la guerra de Israel en Gaza en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde estudiaba, a principios de 2024.

El hombre, casado con una mujer estadounidense, fue señalado por el Gobierno de Trump por su estatus migratorio y detenido en marzo de 2025, tras lo que pasó tres meses en un centro de inmigración en Luisiana hasta que lo liberó bajo fianza un juez federal que argumentó inconstitucionalidad.

Tras su liberación, el Departamento de Justicia acusó a Khalil de mentir en su solicitud de residencia permanente.

En enero de 2026, el Tribunal de apelaciones del Tercer Circuito (Filadelfia) revocó la decisión del juez federal que lo había liberado al considerar que carecía de jurisdicción para ordenar su salida del centro de inmigración, lo que abre la puerta a una nueva detención.

Khalil, a través de sus abogados, pidió una revisión del caso por el pleno del circuito, pero los jueces decidieron mantener el fallo con una ajustada votación interna este viernes, con seis en contra y cinco a favor de reabrir la causa.

Una de las juezas a favor del activista, Cheryl Ann Krause, opinó que aquel fallo restringía la capacidad de la rama judicial para proteger las libertades civiles de los no ciudadanos, y denunció que los jueces están minando su propia «relevancia» y dejando que el Ejecutivo «se controle a sí mismo».

Uno de los abogados de Khalil, Baher Azmy, director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo a los medios que elevará el caso al Supremo y espera que el alto tribunal «reconozca cuán peligrosa fue la decisión del tercer circuito».

«Esa orden da luz verde a retener a personas en condiciones de detención prolongadas y brutales sin acceso a una revisión judicial significativa, para castigarlas y disuadir a otros de disentir con la política exterior de EE.UU.», dijo Azmy, que advirtió a las personas sin ciudadanía estadounidense. EFE

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