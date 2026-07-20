Activista tailandés evita cárcel tras ser condenado por negarse a prestar servicio militar

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Bangkok, 20 jul (EFE).- El activista tailandés Netiwit Chotiphatphaisal, una de las figuras más destacadas de la militancia juvenil del país y crítico desde hace más de una década con las estructuras de poder, fue condenado este lunes a seis meses de prisión, con la pena suspendida, por «desobediencia civil» al negarse a realizar el servicio militar obligatorio.

La justicia tailandesa lo declaró culpable de negarse a cumplir con el reclutamiento, que en Tailandia se asigna mediante un polémico sistema de sorteo, y le impuso una pena de prisión suspendida, por lo que solo ingresará en prisión si comete otro delito durante el año de suspensión, informó la organización Thai Lawyers for Human Rights.

El tribunal declaró a Netiwit culpable de eludir el proceso de selección y desestimó su defensa, basada en motivos de conciencia y creencias religiosas.

«Es normal perder», escribió el líder estudiantil en sus redes sociales poco después de conocerse el fallo. «Si las nuevas generaciones no se rinden y mantienen la convicción de que el cambio es posible, lo conseguirán», añadió, tras asegurar que «esto es un ladrillo más en un largo camino».

Netiwit no estuvo presente durante la lectura del veredicto, ya actualmente que se encuentra en Estados Unidos cursando un posgrado en la Universidad de Harvard, aunque se desconoce si la condena afectará a sus estudios internacionales, informó el medio local Khaosod.

El activista fue imputado en abril de 2024, después de acudir a la oficina de reclutamiento militar y leer una declaración en la que se negaba a participar en el sorteo, argumentando que este constituía un sistema discriminatorio y que todos los ciudadanos tailandeses deberían tener la libertad de elegir si prestar o no servicio militar.

Poco después de ser procesado, recurrió la norma al considerar que imponía restricciones irracionales a las libertades individuales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el pasado mayo que el sistema de sorteo para asignar el servicio militar, vigente desde 1954, se ajusta a la Carta Magna.

El artículo 45 de la Constitución tailandesa establece que cualquier persona que eluda o se resista al proceso de reclutamiento será castigada con pena de prisión de hasta tres años.

En Tailandia, el reclutamiento de los hombres mayores de 21 años depende del azar: participan en un sorteo en el que sacar una tarjeta roja significa tener que hacerlo y sacarla negra, exención, un singular sistema que cada año protagoniza contenido viral en redes sociales. EFE

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