Activistas alertan por peligro que supone retrasar aún más la Ley de Incendios en Chile

Santiago de Chile, 4 mar (EFE).- La organización de defensa medioambiental, Greenpeace, denunció este miércoles el retraso de la aprobación de la nueva Ley de Incendios, rechazada por el Congreso y que tendrá que volver pasar a una Comisión Mixta, ante la posibilidad de que el inminente cambio de gobierno la demore aún más.

En declaraciones a EFE Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace explicó que esperan que «el Congreso logre avanzar en la tramitación de esta normativa a la brevedad» y deseó que «no se deba sumar una nueva tragedia a este triste historial para reactivar la discusión».

El próximo 11 de marzo se producirá el cambio de mando presidencial con la llegada a La Moneda del presidente electo, José Antonio Kast, así como una remodelación de gran parte de las Cámaras Parlamentarias.

«En gran parte del Congreso vamos a tener un recambio. Sin duda, nos preocupa que puedan entorpecer o ralentizar la tramitación del proyecto de Ley de Prevención de Incedios que ya cuenta con un gran consenso», agregó Espinosa.

Decenas de activistas se congregaron este lunes frente al Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, para pedir que se aprobara durante la jornada un proyecto de ley de incendio, que busca prevenir tragedias forestales como la que ocurrió en febrero en la zona centro-sur.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno del progresista Gabriel Boric en octubre de 2023, incluye planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes no realicen labores preventivas, y limita el cambio de uso de suelos afectados por incendios.

La iniciativa legislativa vio luz verde a la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y estuvo estancada meses en el Senado, donde sufrió modificaciones. Tres de las enmiendas que pasaron a la Cámara Baja, de nuevo, este lunes, no fueron aprobadas, por lo que tendrán que volver a votar en una Comisión Mixta.

Desde Greenpeace recuerdan que el presidente electo José Antonio Kast exigió en campaña al gobierno del progresista Gabriel Boric «más iniciativa», algo que esperan, dicen, que él cumpla en su mandato.

«Kast criticó al gobierno actual de falta de iniciativa. Esperamos que ahora el nuevo gobierno lo pueda demostrar entregando suma urgencia o acelerando este proyecto en la Comisión Mixta», explicó Silvana Espinosa a esta agencia.

Varios megaincendios originados a mediados del pasado enero destruyeron más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y se cobraron la vida de al menos 21 personas.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 77.000 hectáreas, lo que implica un incremento del 27 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron más de 61.000 hectáreas. EFE

