Activistas alertan que migrantes LGBTTIQ+ recurren al trabajo sexual en sur de México

Tapachula (México), 4 dic (EFE).- Migrantes LGBTTIQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, se están dedicando al trabajo sexual debido a la falta de perspectivas laborales en esa región, donde la opciones de empleo se reducen cada vez más y afectan especialmente a este colectivo, así como a las dificultades para avanzar hacia Estados Unidos, advirtieron activistas y migrantes este jueves en la ciudad fronteriza de Tapachula (Chiapas).

Así lo indicó a EFE Rosemberg López Samayoa, presidente de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, informó que estiman que el 95 % de las personas migrantes de esta comunidad se están dedicando a este oficio, lo que implica reforzar las estrategias que se van a utilizar para atenderlos en los servicios.

“Lo que hemos visto es que se están concentrando la población LGBTTIQ+ no porque no quieran irse a otros lados, sino porque no tienen las posibilidades de poder trasladarse otros puntos», explicó López sobre la situación en la ciudad fronteriza con Guatemala.

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en el país, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

Tapachula, epicentro del flujo migratorio

«Tapachula ha sido el eje o espacio por las pocas oportunidades que tiene», agregó sobre la localidad, la mayor de la frontera sur de México, y que registra altos índices de inseguridad.

Los activistas advirtieron que los migrantes que realizan esta actividad tienen la vulnerabilidad de adquirir alguna infección de transmisión sexual o VIH, porque no hay campañas específicas a esta población quienes no tienen condiciones sanitarias y espacios laborales en el sur de México.

En este sentido, Armando López Pérez, migrante de Cuba, contó a EFE que muchos jóvenes y hombres que están varados en Tapachula, se están dedicando al trabajo sexual, como la única posibilidad de poder pagar el alquiler y los alimentos.

“Nos acostamos con personas mayores de edad, unos que no quieren usar condón y quieren hacerlo obligado con uno y pasamos momentos muy tristes y te dicen así te estamos pagando y tenes que hacer lo que nosotros queramos, pero es la única forma que se tiene para tener un lugar donde descansar”, expuso.

Por su parte, Arturo Estrada Pérez, habitante de la ciudad fronteriza, refirió que en el parque central Miguel Hidalgo de Tapachula hay hombres y mujeres que ofrecen sus servicios en una ciudad que se encuentra en temor a la inseguridad y la violencia.

“La prostitución está aquí, aflora a todo esto, pasan aquí por el parque y te ofrecen su mercancía y si se van a ocupar con las cosas esas, hombres y mujeres se están prostituyendo no hay nadie que las metan en cintura”, sostuvo.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente, Donald Trump, desde su regreso al cargo en enero de este año. EFE

