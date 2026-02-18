Activistas cifran en 1.350 los presos políticos en Rusia y piden paz justa para Ucrania

2 minutos

Madrid, 18 feb (EFE).- Más de 1.350 presos políticos están actualmente en cárceles de Rusia, denunciaron activistas rusos contrarios a la guerra en Madrid, al defender este miércoles que cualquier acuerdo de paz debe ser “justo para Ucrania”, con rendición de cuentas por los crímenes de guerra.

Durante la conferencia «Diálogo con el Movimiento Anti-Guerra ruso: Resistencia, estrategias del Kremlin y Solidaridad Internacional», organizada este miércoles por el analista y activista Evgenii Liamin, del movimiento ‘Emigration for Action’, él mismo informó de que «más de 1.350 presos políticos se encuentran ahora en cárceles rusas».

“Nosotros estamos en el extranjero y por eso podemos hablar públicamente, pero cientos de miles de personas que siguen en Rusia y piensan como nosotros deben guardar silencio bajo la amenaza de largas penas de prisión”, denunció.

Durante los últimos cuatro años, desde que empezó el conflicto, su movimiento ha luchado “contra el Kremlin”, ha prestado ayuda a Ucrania y a desertores del ejército ruso, y ha construido redes con los rusos que se han visto obligados a abandonar el país por la persecución del régimen.

Liamin sostuvo que, desde su organización, están «convencidos de que cualquier paz debe ser justa para Ucrania y debe basarse en una dimensión humana», y añadió que «todos los responsables de estos crímenes de guerra deben rendir cuentas».

El activista incidió en que su objetivo es conseguir un futuro “sin dictadura, sin represión, sin arbitrariedad, sin corrupción, sin machismo y sin desigualdad” para Rusia.

En la misma conferencia intervino también Anton Gorbatsevich, representante de la organización ‘Get Lost’, dedicada a coordinar la salida de hombres desde Rusia para evitar su incorporación al ejército.

Según explicó, la iniciativa comenzó en enero de 2022 y ha contado con unas 500 personas colaborando activamente hasta el momento, aunque el núcleo organizador está compuesto por nueve miembros.

“En aquel momento (cuando comenzaron), no podíamos imaginar que seguiríamos existiendo cuatro años después; pensábamos que la guerra terminaría en unos meses. La realidad es mucho más cruda que nuestra imaginación”, reconoció Gorbatsevich.

Su objetivo principal es que los rusos que no quieran ser enviados al ejército puedan no ir, aunque «no solo se trata de salvar a los hombres rusos, sino de salvar vidas humanas en Ucrania”, agregó.

Hasta la fecha, aseguró, ayudaron a más de 63.000 personas a evitar el reclutamiento. EFE

