Activistas de DDHH venezolanos entregan un recurso de apelación tras rechazo de amnistía

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Caracas, 27 mar (EFE).- Activistas venezolanos de la ONG FundaRedes, dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentaron este viernes un recurso de apelación luego de que un tribunal rechazara su solicitud de amnistía, informó uno de los implicados en el caso, Rafael Tarazona.

«Hoy 27 de marzo entregamos el recurso de apelación ante el rechazo del sobreseimiento de la causa FundaRedes, de conformidad con la Ley de Amnistía», publicó en su red social X.

El pasado martes, el director de FundaRedes, Javier Tarazona, denunció que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, por considerar que la causa en la que están incluidos está fuera de la norma, aprobada en febrero por el Parlamento.

Javier Tarazona, su hermano y García fueron acusados de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

El director de FundaRedes indicó entonces que su hermano Rafael está sometido al mismo proceso judicial solo por ser su familiar y el abogado García por ser un defensor de los derechos humanos.

Además, sostuvo que fue encarcelado por documentar violaciones de derechos humanos, por defender a los más vulnerables y «por decir la verdad».

En febrero pasado y antes de aprobarse la Ley de Amnistía, las autoridades excarcelaron a Javier Tarazona, luego de más de cuatro años detenido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

El activista fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital de Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, el Sebin y sujetos sin identificar, según reportó entonces FundaRedes.

Javier Tarazona fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales. EFE

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