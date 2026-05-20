Activistas de la Flotilla denuncian costillas rotas, uso de tásers y traslados a prisión

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Jerusalén, 20 may (EFE).- Los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel sufrieron «violencia extrema» por parte de las autoridades israelíes, con uso de pistolas táser y presuntas fracturas de costillas, denunció este miércoles el equipo legal Adalah.

El equipo que representa a los activistas detenidos informó, asimismo, que la mayoría han sido trasladados a la prisión de Ketziot.

«Adalah confirma que todos los detenidos ya superaron la etapa inicial de procesamiento de inmigración israelí y casi todos están siendo trasladados a la prisión de Ketziot. El equipo legal denuncia violaciones sistemáticas del debido proceso y abusos físicos y psicológicos por parte de las autoridades israelíes», denuncia el equipo de abogados en un comunicado.

Los letrados regresaron esta noche del puerto de Ashdod, donde pese a «severas restricciones de acceso» se reunieron con algunos de los detenidos, que describieron escenas de «violencia extrema» tanto durante la interceptación de las embarcaciones como en el barco militar al que fueron trasladados camino al puerto, detalla el comunicado.

«Esta violencia provocó lesiones graves y generalizadas, incluyendo al menos a tres personas que fueron hospitalizadas y posteriormente dadas de alta. Los abogados documentaron decenas de participantes con presuntas fracturas de costillas y la consiguiente dificultad para respirar», abunda Adalah, que añade casos de abusos con pistolas táser y el uso de balas de goma durante la captura.

Adalah también enumera casos de «degradación, acoso sexual y humillación», así como activistas a las que las autoridades israelíes les arrancaron el hiyab, según el texto, sin dar más detalles.

Sobre el maltrato mostrado en vídeo esta tarde por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, Adalah confirma que Israel obligó a los arrestados a caminar «completamente inclinados hacia adelante mientras los guardias les sujetaban la espalda con violencia» y les hacían sentarse de rodillas dentro de la embarcación.

Los participantes serán llevados mañana ante un tribunal, de cara a su deportación. Adalah exigió su «liberación inmediata e incondicional» y el fin de su arresto «ilegal». EFE

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