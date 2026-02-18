Activistas de Palestine Action volverán a ser juzgados tras allanar una empresa israelí

Londres, 18 feb (EFE).- Seis activistas de Palestine Action, grupo ilegalizado el año pasado en el Reino Unido, volverán a ser juzgados por delitos supuestamente cometidos tras el allanamiento de las instalaciones de una empresa de defensa israelí en el oeste de Inglaterra en 2024, informó este miércoles la fiscalía británica.

Charlotte Head, de 29 años; Samuel Corner, de 23; Leona Kamio, de 30; Fatema Rajwani, de 21; Zoe Rogers, de 22, y Jordan Devlin, de 31, fueron absueltos este mes del delito de robo con agravante vinculado a esa acción, pero el jurado no llegó a un dictamen sobre cargos de desorden violento y daños criminales.

La fiscal Deanna Heer confirmó hoy en los juzgados del Tribunal de Woolwich, al sur de Londres, que el ministerio público acusará en un nuevo juicio a los seis de daños criminales y de desorden violento a Rajwani, Rogers, y Devlin.

Los seis entraron en el edificio de la empresa Elbit Systems en Bristol (oeste inglés) en la madrugada del 6 de agosto de 2024 y la fiscalía alegó durante el primer juicio que intentaron causar el mayor daño posible y obtener información sobre la empresa, al tiempo que supuestamente insultaron y atacaron con mazos a los guardias de seguridad.

La vista de hoy transcurrió entre fuertes medidas de seguridad y después de que el Tribunal Superior de Londres declaró el pasado viernes ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action y su consideración como «terrorista», al concluir que fue una decisión «desproporcionada».

La organización propalestina permanecerá proscrita hasta al menos este viernes, cuando en una nueva audiencia se determinarán los pasos a seguir después de que el Ejecutivo confirmara que recurrirá el fallo, que supone un importante revés para su política de seguridad. EFE

